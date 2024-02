Plus Perscheid/Bacharach Jubilar liebt Biken, Bank und Bayern München – Perscheider seit 45 Jahren bei Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück Dass ein Mensch auf 45 Arbeitsjahre kommt, ist so selbstverständlich nicht. Noch ungewöhnlicher ist es, wenn man diese viereinhalb Jahrzehnte bei ein und demselben Arbeitgeber verbringt. Klaus Lambrich aus Perscheid kann das von sich behaupten. Bereits im vergangenen August konnte der 62-Jährige dieses Jubiläum bei der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück feiern. Ein Erlebnis wird dem Jubilar dabei wohl ewig in Erinnerung bleiben. Von Andreas Nitsch

Zurück zu den Anfängen. Im Herbst 1978 beginnt Klaus Lambrich seine Ausbildung zum Bankkaufmann. Nach dem erfolgreichen Abschluss bei der Oberweseler Volksbank wird er sowohl in der Hauptstelle in Oberwesel als auch in einigen der vielen Filialen im Bereich Service und Beratung eingesetzt. 1996 wechselt Lambrich in die Kreditabteilung der ...