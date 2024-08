Plus Oberwesel Jörg Mehr verlässt Gesundheitscampus Oberwesel: Krankenhaus GmbH verabschiedet Projektleiter i Gesellschaftervertreter Bürgermeister Peter Unkel, Geschäftsführer Michael Brahm und Stadtbürgermeister Jan Zimmer verabschieden und danken Berater Jörg Mehr und dem ehemaligen Stadtbürgermeister Marius Stiehl. Foto: Melanie Joras Man habe es in vier Jahren geschafft, die Loreley Kliniken St. Goar-Oberwesel zu einem intersektoralen Gesundheitszentrum umzubauen. Diese Bilanz zieht nun der Träger der Immobilien und des Loreley-Seniorenzentrums, die Krankenhaus GmbH, in einer Pressemitteilung. Anlass dafür ist die Verabschiedung des Beraters für Strategie und Organisation, Jörg Mehr. Lesezeit: 3 Minuten

Jörg Mehr gilt vielen als der Kopf des Projektes und verlässt laut der Mitteilung – wie geplant – den Standort, um sich neuen Herausforderungen in der Branche zu stellen. Zudem übergibt der bisherige Stadtbürgermeister Marius Stiehl, seine Aufgaben als Mitgesellschaftervertreter an seinen Nachfolger, den neuen Oberweseler Stadtbürgermeister Jan Zimmer. In einer ...