Jörg Haseneier im Interview: Digitalisierung überall vorantreiben

Plus

Jörg Haseneier ist 53 Jahre alt, wurde in Moselweiß geboren. Er ist nicht verheiratet, hat keine Kinder. Seit 1989 ist Haseneier in der Kommunalpolitik aktiv, als Verbandsgemeinderatsmitglied, war später auch als Beigeordneter der Verbandsgemeinde Montabaur tätig. Seit 2004 ist Haseneier Bürgermeister in Simmern/Westerwald. Er ist Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Montabaur. Der Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten Strafrecht, Verkehrsrecht und Verwaltungsrecht geht in der Freizeit gern auf die Jagd, Laufen oder Golfspielen.