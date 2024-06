Plus Rhein-Hunsrück

Jochen Schreiner im Interview: Jugend im Rhein-Hunsrück-Kreis ist mehr an Themen als an Parteien interessiert

Von Jule Klein

i Politikwissenschaftler Jochen Schreiner Foto: Jule Klein

Um die politische Partizipation der GenZ vor allem in Bezug auf die anstehenden Wahlen einordnen zu können, haben wir mit dem Politikwissenschaftler Jochen Schreiner gesprochen. Er hat als Sozialkundelehrer am Herzog-Johann-Gymnasium in Simmern einen besonderen Blickwinkel auf junge Menschen dieser Generation.