Ganz im Zeichen der Flutkatastrophe an der Ahr und in der Eifel stand das Erntegespräch des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau (BWV). Auf dem Gelände des Landhandelsunternehmens Piroth & Schreiner in Kirchberg rückte die schlimme Situation der Winzer und Landwirte gleich zu Anfang in den Fokus, als Michael Horper, Präsident des BWV, um eine Schweigeminute bat.