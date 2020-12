Gödenroth

Das mobile Klassenzimmer in einem umgebauten Reisebus der Firma Bohr, in dem an zwei Tagen in der Woche Vorschulkinder der Gödenrother Kindertagesstätte „Rappelkiste“ auf ihre Einschulung vorbereitet wurden, hat das Landesjugendamt diese Woche aus dem Verkehr gezogen. Hintergrund ist die unterschiedliche Zuständigkeit.