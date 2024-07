Plus Boppard

JBS ist Austragungsort: Großer Tag für Jungen in Boppard

i Ob Spiele oder Workshops: Den Jungen wird in der Begegnungsstätte in Boppard viel Platz zur Entfaltung gegeben. Foto: Hermann Schmitt

Am Freitag, 6. September, gehört die Jugendbegegnungsstätte (JBS) St. Michael in der Rheinallee 22 in Boppard den Jungen. Die JBS ist dann zum wiederholten Male Austragungsort des kreisweiten Jungentags, der nun wieder unter der Schirmherrschaft des Landrats Volker Boch steht.