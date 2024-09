Plus Simmern Janina Anderson aus Simmern will hoch hinaus: Letzte HwK-Kandidatin bei Wettbewerb um „Miss Handwerk 2025“ i Die 33-jährige Janina Anderson ist Zimmerin und lernt momentan zusätzlich Dachdeckerin bei der Firma Dach und Wand in Simmern. Sie möchte möglichst viele Menschen fürs Handwerk begeistern und ist als einzige Kandidatin aus dem Kammerbezirk der Handwerkskammer Koblenz noch im Rennen um den Titel „Miss Handwerk 2025“. Foto: HwK Koblenz/Dagmar Schweickert Die ersten Hürden hat Janina Anderson mit Bravour gemeistert. Jetzt geht es in die nächste Runde um den Titel „Miss Handwerk 2025“. Die 33-Jährige ist die einzige noch verbliebene Kandidatin aus dem Bezirk der Handwerkskammer (HwK) Koblenz im bundesweiten Wettbewerb und kann schon jetzt auf spannende Monate zurückblicken, wie die HwK in einer Pressemitteilung berichtet. Lesezeit: 2 Minuten

Die leidenschaftliche Handwerkerin hatte nach der Schule zunächst eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau gemacht, was ihr auf Dauer „viel zu langweilig“ war, denn in einer Familie voller Handwerker hatte die quirlige junge Frau schon immer gern selbst getüftelt. Also folgte eine abgeschlossene Lehre zur Zimmerin, und im Februar 2024 begann ihre ...