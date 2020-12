Gemünden

Normalerweise wird Roboter „James“ bei Veranstaltungen oder Messen genutzt, um etwa Besucher zu begrüßen. Seit Neuestem steht der kleine Kerl allerdings in der Cafeteria des Hauses Ursula. Und damit wurde das Gemündener Senioren- und Pflegeheim zum Pilotprojekt der Firma Hahn Robshare. Dank James können die Bewohner per Videotelefonie mit ihren Angehörigen in Kontakt treten – und diese somit nicht nur hören, sondern auch sehen. Ein Umstand, der nicht nur bei den Bewohnern schon manchesmal für Gänsehaut sorgte.