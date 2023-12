Emmelshausen

Jahresrückblick im Zap Emmelshausen: Django Asül blickt in den Rückspiegel

Wer vorwärts fährt, sollte den Blick in den Rückspiegel nicht vergessen! Das lernt man schon in der ersten Fahrstunde. Was in der räumlichen Dimension angebracht ist, kann für die zeitliche nicht schlecht sein, und das Jahr 2023 hat einen eigenen Abend im Rückspiegel wahrlich verdient, meint Django Asül.