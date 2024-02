„It Daal“ begrüßt die Narren im Zirkuszelt: „Manege frei“ für die Biebertaler Fassenacht

„Im kunterbunten Zirkuszelt begrüßt it Daal die Narrenwelt“ – so bunt wie das Motto, war die Biebertalhalle in Reich in ein Zirkuszelt mit vielen Luftballons, Clowns und einer tollen Manege verwandelt worden. In Reich kommt das gesamte Biebertal zusammen, schließlich liegt das Dorf mittendrin. Hier haben die Narren schon oft bewiesen, dass sie vortrefflich feiern können. Beide Sitzungen sind ausverkauft.