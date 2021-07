Vom unzugänglichsten Turm der Burg Rheinfels bis in den tiefsten, dunkelsten Kriechgang – bald könnten Besucher die Anlage in St. Goar bequem von zu Hause aus oder am Ort erkunden. Eine 3-D-Begehung soll das in Zukunft möglich machen. Hierbei handelt es sich um einen digitalen Rundgang innerhalb der Burg, der entweder mit einer Virtual-Reality-Brille oder browserbasiert auf dem Computer erlebbar gemacht werden und Einblicke in jeden noch so versteckten Winkel geben soll.