Plus Rheinböllen Isermanns feiern Diamantene Hochzeit: Seit 60 Jahren ein Ehepaar Von Werner Dupuis i Foto: Werner Dupuis/wd Vor 60 Jahren fand Helmer Isermann sein Glück in Rheinböllen. Er und seine Ehefrau Ingrid feiern heute ihre Diamantene Hochzeit. Lesezeit: 1 Minute

„Den kasch ich mir“, dachte sich am Karfreitag 1962 die junge, attraktive Auszubildende, als sie zum ersten Mal in dem damals sehr beliebten „Cafe Rhein“ in Rheinböllen ihren Mann fürs Leben sah. Der war aus Neumünster in den Hunsrück gekommen, um in Rheinböllen seinen Wehrdienst bei der Bundeswehr abzuleisten. Damit ...