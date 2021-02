Inzidenz verharrt auf 82,4 im Rhein-Hunsrück-Kreis: Viele Positiv-Getestete in Altenheimen

„Spitzenreiter“ sind das Altenheim Mühlbad in Boppard, wo zwölf Bewohner und eine Person des Personals infiziert sind, sowie das Altenheim St. Hildegard in Emmelshausen mit 26/10 positiven Befunden. In der Hunsrück-Klinik Simmern sind vier Patienten und neun Mitarbeiter positiv.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt im Kreis bei 82,4 wie am Sonntag. Am Montag, 14 Uhr, meldete das Gesundheitsamt 2474 Personen, die seit März 2020 positiv auf Covid-19 getestet wurden (+2). Als aktuell infiziert gelten 215 Bürger (-7), 2184 als genesen (+7). In Quarantäne sind 448 (+24) Personen, an oder mit Covid-19 gestorben sind 75 Menschen im Kreis (+2).

Einzelwerte:

Boppard 19 (-1),

19 (-1), VG Hunsrück-Mittelrhein 49 (-3),

49 (-3), VG Kastellaun 25 (-2),

25 (-2), VG Kirchberg 56 (+2) und

56 (+2) und VG Simmern-Rheinböllen 66 (-3).

Aktualisierungen im Internet: www.ku-rz.de/coronarhk