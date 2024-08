Plus Urbar

Intiative geht in Ruhestand: Urbarer Backes qualmt vorerst nicht mehr

i Urbarer Backes qualmt vorerst nicht mehr Foto: Charlotte Krämer-Schick

Zwölf Jahre lang qualmte der Urbarer Backes zwei- bis dreimal im Jahr, 1400 Brote wurden in dieser Zeit eingeschossen. Nun soll damit vorerst Schluss sein. Die Initiative Urbarer Backesbrot geht in den Ruhestand, wie sie in den sozialen Netzwerken und in ihrem Newsletter mitteilt. Denn: Aus den Jugendlichen seien mittlerweile Eltern geworden, Interessen und Wohnorte hätten sich verschoben. Zudem sei es immer schwieriger geworden, gemeinsame Termine zu finden.