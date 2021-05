Interview: Corona-Krise hat tiefe Spuren hinterlassen – Handel im Rhein-Hunsrück-Kreis muss zeigen, dass er noch da ist

Das Einkaufen ist wieder ohne Einschränkungen möglich, auch im lokalen Fachhandel – doch die monatelangen Schließungen haben massive Spuren hinterlassen. Im Gespräch mit unserer Zeitung schildert Hildegard Kaefer, die mit ihrer Schwester Margret in Sohren das traditionsreiche Porzellanhaus Kaefer betreibt, auch in ihrer Funktion als Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz eine Situation, die nach wie vor extrem angespannt ist. Ihren positiven Blick nach vorn will sich Kaefer trotz aller Herausforderungen nicht nehmen lassen.