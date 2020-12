St. Goar

Das war ein Schuss in den Ofen: Ein Mann aus Boppard wurde am Amtsgericht St. Goar zu sechs Monaten Freiheitsstrafe für zwei Jahre zur Bewährung und einer Geldbuße in Höhe von 1000 Euro verurteilt. Kurios: Der Bopparder hatte sich im betrunkenen Zustand selbst ins Bein geschossen.