In einer Zeit, in der Dörfer mitunter um ihre Kirchengebäude bangen müssen und in Dellhofen gerade ein Abrissunternehmen ein Kirchenschiff dem Erdboden gleichgemacht hat, können die Protestanten im St. Goarer Stadtteil Werlau aufatmen. Die Sanierung ihrer evangelischen Kirche rückt für sie aktuell in greifbarere Nähe.