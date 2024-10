Plus Rhein-Hunsrück Inklusive Sportangebote sind im Rhein-Hunsrück-Kreis immer noch rar: Fachtag im November möchte aufklären Von Viktoria Schneider i Beim Sitzballtraining in Emmelshausen können Teilnehmer mit und ohne Beeinträchtigungen ihr Können zeigen. Die Behindertensportgruppe (BSG) Emmelshausen ist aber leider nur einer von wenigen Sportvereinen im Rhein-Hunsrück-Kreis, die inklusive Kurse anbieten. Foto: Lina Weinheimer Für Menschen mit Beeinträchtigungen ist es vielerorts schwierig, Sportvereine zu finden, die inklusive Kurse anbieten. Das gilt auch für den Rhein-Hunsrück-Kreis. Hier möchte die Bewegungsmanagerin Lina Weinheimer bei einem Fachtag Vereine, Verbände und Betroffene einladen, um über das Thema Inklusion im Sport zu sprechen und für Aufklärung zu sorgen. Lesezeit: 3 Minuten

Mittwochabend in der großen Sporthalle in Emmelshausen. Zehn Männer und Frauen werfen sich mit vollem Körpereinsatz gegenseitig den Ball zu. Es wird viel geächzt, gestöhnt und gestritten. Nach rund 30 Minuten fallen sich fünf Sportler in die Arme, sie haben ganz knapp gewonnen. Mehrere Dinge unterscheidet diese Szene von einem ...