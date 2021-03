Ingrid und Felix Barden waren wieder fleißig: Osterszene erfreut jedes Jahr aufs Neue

Eine bunte Osterszene erfreut zurzeit nicht nur die Kinder am „Alten Rathaus“ in Laufersweiler, das vermutlich aus dem 17. Jahrhundert stammt. Der von Stützen getragene Vorbau diente dem fahrenden Volk in früherer Zeit als Unterstellmöglichkeit, zeitweise wurde das Rathaus auch als Gefängnis und Spritzenhaus genutzt. Wanderer der beliebten Kappleifelsentour, die in der Corona-Zeit stark frequentiert wird, empfinden die Überraschung am Start des Premiumwanderweges auch als willkommene Abwechslung.