Plus Simmern Ingo Margraf hat die Stimme: Neil Diamond in der Hunsrückhalle Von Thomas Torkler i Ingo Margraf hat die Stimme: Neil Diamond in der Hunsrückhalle Foto: Thomas Torkler Wenn sich Musiker dazu entscheiden, bestimmte Künstler zu würdigen und eine Tribute-Band zu gründen, dann lässt sich vieles realisieren und so manche Aufgabe umsetzen – solange die Grundvoraussetzung vorhanden ist: Die Stimme! Bei Beautiful Noise, der Neil Diamond-Tribute-Band, ist diese Bedingung mit Ingo Margraf eindrucksvoll erfüllt. Lesezeit: 2 Minuten

Täuschend echt hat er das unverwechselbare Timbre des US-Superstars, aus dessen Feder unzählige Welthits stammen, drauf. Der markige, sonore Ton von Neil Diamonds Gesang erfüllte am Samstag den Saal in der Hunsrückhalle, in der leider zu wenig Zuhörer mitbekamen, wie nahe Margraf am Original ist. Handgemacht und live Wer an diesem Abend ...