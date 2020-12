Emmelshausen

Mit dem Auftritt der Formation Friendz im Doppelpack am vergangenen Sonntag hat der Kulturbetrieb im Emmelshausener Zentrum am Park (ZaP) so langsam Fahrt aufgenommen. Erste Erfahrungen mit zwei Shows an einem Abend konnte das kleine Team des Kulturkreises bereits bei der Veranstaltung mit Ingo Appelt Anfang September (wir berichteten) sammeln, bei der man ebenfalls die Ticketkäufer auf zwei Uhrzeiten verteilt hatte, um möglichst vielen Zuschauern den Genuss von Livekultur unter Einhaltung der strengen Schutz- und Hygienevorschriften zu ermöglichen.