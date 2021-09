Oberwesel

Infos gibt's auch in Corona-Zeiten: Oberweseler Schüler interessieren sich für Baubranche

Die Berufsorientierung kommt an der Heuss-Adenauer Mittelrhein Realschule plus Oberwesel auch in Pandemiezeiten nicht zu kurz. Zu Gast war in dieser Woche der Bau-Sprinter des Projekts „Bau dein Ding“. Er stellte den Schülern praktische Aufgaben, die sich um handwerkliche Berufe auf einer Baustelle drehten.