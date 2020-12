Boppard

Hoher Besuch in der Perle am Rhein: Ihre Exzellenz Mukta Datta Tomar, indische Botschafterin in Berlin, ist nach Boppard gekommen, um mit Indienkenner, Biograf und Schriftsteller Dr. Martin Kämpchen und dem Europa-Abgeordneten Norbert Neuser über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Indien und Rheinland-Pfalz ins Gespräch zu kommen.