Simmern

In den kommenden 24 Monaten soll in Simmern ein junges und trendiges Hotel der Lifestyle-Marke „Moxy“ entstehen. An Ostern wurde der Vertrag geschlossen, auf dessen Basis innerhalb der beiden nächsten Jahre ein Haus mit 96 Zimmern errichtet wird – als Design-orientiertes Stadthotel, auf das in der Kreisstadt lange gewartet und gehofft wurde.