Einmal Waschen, Staubsaugen und Polieren bitte: Wer zu Sascha Grobe in die Werkstatt nach Roth kommt, der will nur das Beste für sein Fahrzeug. Dabei ist egal, ob es sich um einen Traktor, Lieferwagen, Renault Clio oder Porsche handelt. In Grobes „Car Cosmetic“ wird jedes Gefährt wieder auf Vordermann gebracht.