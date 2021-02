Hunsrück

Zuerst waren Erbeskopf und Schanzerkopf überlaufen, jetzt muss auch die Zufahrt zum Idarkopf gesperrt werden: Während sich auf dem Erbeskopf in den vergangenen Tagen die Menschen dicht an dicht drängten, die Hauptzufahrt gesperrt werden musste und am Schanzerkopf Verkehrschaos herrschte, war die Situation auf dem Idarkopf zunächst noch entspannt.