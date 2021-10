Boppard

In Boppard endet die Ära Bersch

Nach fast einem Vierteljahrhundert endete gestern Abend die Amtszeit von Bürgermeister Walter Bersch (SPD) mit einer festlichen Stadtratssitzung in der Stadthalle. Die Ratsmitglieder und Hunderte Gäste verabschiedeten den 67-Jährigen, der nach drei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl angetreten war. Dass ihm die Verlängerung seiner Amtszeit stets gewährt wurde, erfülle ihn mit großer Dankbarkeit, sagte Bersch. Im Ruhestand möchte er in die „Zeitlosigkeit“ seiner Kindheit in Oppenhausen zurückkehren.