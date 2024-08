Plus Argenthal

In Argenthal dauert die Erdbeerzeit länger: Biobauer Michael Bender erntet seine Früchte noch nach Saisonende

Von Werner Dupuis

i Wochen nach dem Ende der Saison kann Biobauer Michael Bender vollreife und hocharomatische Erdbeeren in seinem neuen Freilandgewächshaus ernten. Ein besonderes Anbauverfahren macht es möglich. Foto: Werner Dupuis

Erdbeeren gehören zu den liebsten Früchten bei den deutschen Verbrauchern. Auch zum breit gefächerten Angebot des Bioobsthofes Bender in Argenthal gehören die roten Früchte. Allerdings ist die Erntezeit kurz und beschränkt sich auf wenige Wochen. Um sie zu verlängern, werden in dem Familienbetrieb in diesem Jahr zum ersten Mal in größerem Rahmen Frigo-Erdberen angebaut. Dafür haben die Benders in der Gemarkung von Argenthal eigens ein 900 Quadratmeter großes Freilandgewächshaus gebaut.