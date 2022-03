Händeringend werden bundesweit Fachkräfte in den Kindergärten gesucht. Der Mangel ist massiv, laut einer Erhebung des Deutschen Städtetags fehlen in den kommenden Jahren 230.000 Erzieher. Auch in der Alterkülzer Kindertagesstätte Springmäuse ist der Fachkräftemangel zu spüren. Dort könnten sofort sechs offene Stellen besetzt werden.