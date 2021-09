Das Landesimpfzentrum in Simmern ist ab 1. Oktober geschlossen. Am letzten Tag, dem Donnerstag, 30. September, standen die Türen allen Impfwilligen noch bis 20 Uhr offen. Mehr als 100 Personen empfingen am letzten Tag im Impfzentrum noch ihre Injektion. Ohne Registrierung und Anmeldung konnten sich Personen in dem ehemaligen Skonto-Möbelhaus impfen lassen.