Rhein-Hunsrück

Das Zeitfenster ist eng, jetzt könnte alles schnell gehen im Kampf gegen das Coronavirus am Ort: Bereits kommende Woche, Dienstag, 15. Dezember, müssen die Impfzentren in den Landkreisen betriebsbereit sein. Das gilt auch für das Impfzentrum im Rhein-Hunsrück-Kreis, das im ehemaligen Sconto-Möbelmarkt in Simmern eingerichtet wird. Wann dort tatsächlich die ersten Spritzen mit dem Corona-Impfstoff gesetzt werden, ist aktuell noch unklar – alles steht und fällt mit der Zulassung des oder der Impfstoffe(s).