Landrat Marlon Bröhr stellte beim Pressegespräch in der Hunsrück-Klinik zunächst fest: „Wir haben eine neue Lage, auf die wir zusteuern.“ Gemeint war etwa, dass sich die Bevölkerung in ganz Deutschland von Anfang an gewünscht hätte: Sämtliche Interessenten für eine Impfung gegen Covid-19 aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis haben einen Termin.