Seit dem 2. August sind sechs Impfbusse in Rheinland-Pfalz unterwegs. Sie machen immer an belebten oder bekannten Orten, wie Supermarktparkplätzen, Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Schulen Halt. Ziel der Kampagne des Landes in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) ist es, ein unbürokratisches Angebot für die Corona-Schutzimpfung zu machen, ohne Terminvergabe. In Simmern steht der Impfbus am heutigen Mittwoch von 9 bis 17 Uhr am Schlossplatz, und der Andrang ist groß.