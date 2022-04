Etliche Obstbäume, zahlreiche Blumen und der erste Raps blühen, der Frühling zeigt sich in diesem April von seiner besten Seite. Da geht es auch bei den Bienen munter los. Fleißig sammeln sie Pollen und fliegen mit dick bepackten Pollenhöschen ihren Stock an. Und so beginnen sich auch die ersten Honigwaben im Bienenstock zu füllen. Doch nicht nur dort tut sich einiges beim Bienenvolk.