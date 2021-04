Der THW Ortsverband Simmern war mit den Einheiten des Zugtrupps, der Bergungsgruppe und der Fachgruppe Notversorgung an der Steinbachtalsperre bei Sensweiler am letzten Märzwochenende im Einsatz. Insgesamt mehr als 100 Einsatzkräfte aus den Ortsverbänden Frankenthal, Mainz, Idar-Oberstein, Bad Kreuznach, Freisen, Wörrstadt und Simmern nahmen an dem mehr als 96 Stunden andauernden Einsatz teil.