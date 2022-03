Die Freibadsanierung schreitet voran. Mit Hochdruck wird an der Fertigstellung der Außenfassade am Eingangsgebäude mit den Dusch- und Sanitäranlagen im Gebäudeinnern gearbeitet. Ein Einweihungstermin steht noch nicht fest, doch in diesem Sommer sollen Bopparder Kinder und Erwachsene sich wieder im kühlen Nass erfrischen können.