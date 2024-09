Plus Mittelrhein Im Sambabus geht's auf Bullitour im Rheintal: Oldtimerfan Christoph Becker aus Bornhofen gibt Gas Von Michael Stoll i Im Sambabus geht's auf Bullitour im Rheintal Foto: Michael Stoll Mit Christoph Becker geht's auf vier Rädern zurück in Wirtschaftswunderzeiten: Mit seinem original VW Sambabus T1 geht's auf die Bulli-Picknicktour durch das Mittelrheintal. 42 Pferdestärken, gemächliche 60 km/h Reisegeschwindigkeit – die Fahrt lädt zum Entschleunigen ein. Lesezeit: 2 Minuten

Mit dem Samba fährt man halt kein Karamba und schon gar kein Karacho. Der Juniorchef des Landhotels Becker in Bornhofen bietet die Spritztouren für Übernachtungsgäste des Hauses als pauschales Arrangement, aber auch für andere Interessenten an. Eine tolle Idee des findigen Gastronomen. Ein einziger Traum in Blech Der Sambabus des 48-jährigen Oldtimerfans ...