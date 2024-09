Plus Boppard

Im Jubiläumsjahr: Winzer werben bei großer Weinprobe Botschafter für Bopparder Hamm

i Mit leckerem Wein, Fingerfood, Tanz und guter Musik sorgten sie für einen gelungenen Abend auf der großen Weinprobe der Stadt Boppard und bekamen deshalb verdienterweise eine große Bühne und ein Gruppenbild. Foto: Werner Dupuis

Die große Weinprobe in Boppard ist, eine Woche vor dem Start ins erste Weinfestwochenende, ein Höhepunkt des Veranstaltungsjahres. Rund 140 Gäste probierten am Freitagabend in der Stadthalle zwölf Weine und ein Glas Sekt – hauptsächlich feine Tropfen, die die Winzer im Bopparder Hamm geerntet hatten.