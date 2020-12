Schneppenbach/Woppenroth

Der lang ersehnte Funkmast in Schneppenbach ist am Dienstag der vergangenen Woche in Betrieb genommen worden. „Die Sonne ging für uns auf. Wir hatten so gut wie keinen Handyempfang in unserer Gemeinde. Nun haben wir in Bruschied und Schneppenbach vollen LTE-Empfang“, freute sich Matthias Hähn aus Schneppenbach.