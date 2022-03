Oberwesel/Urbar

Im Gänsemarsch und im Eilschritt: Federvieh und Benzingeruch halten Feuerwehr Oberwesel auf Trab

Die Aufgaben der Feuerwehr sind vielfältig, doch der Sonntag hatte es für die Ehrenamtlichen in Oberwesel und Umgebung in sich: Während um die Mittagszeit Familie Nilgans einen Einsatz auslöste, war es später Benzingeruch in der Kanalisation am Ortsausgang von Urbar.