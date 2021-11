Geschenke besorgen, dekorieren, das Festtagsmenü planen und vorbereiten und dazwischen auch noch zur Arbeit gehen und die Kinder versorgen – die Vorweihnachtszeit kann ganz schön stressig sein. Häufig fehle es in all dem Trubel an kleinen Auszeiten, findet Kerstin Mohr. Daher hat sie „24 Ideen für einen achtsamen Advent“ aufgeschrieben und diese in einem eBook veröffentlicht.