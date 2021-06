Seit mehr als einem Jahr arbeiten die Jugendzentren wie etwa in Sohren auf Sparflamme. Und seit mehr als einem Jahr wissen viele Jugendliche kaum noch Sinnvolles mit ihrer Zeit anzufangen. Vereine ruhten, Jugendräume, Treffs und Kneipen waren dicht. Daher kam es immer wieder zu illegalen Treffen und Partys, an denen die Jugendlichen obendrein einiges an Alkohol und Drogen konsumierten.