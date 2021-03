Irmgard Hölz wird an diesem 25. März 2021 101 Jahre alt. Nachdem im vergangenen Jahr die große Geburtstagsfeier Corona-bedingt ausfiel, können diesmal Tochter Gabriele und Sohn Wilfried persönlich gratulieren. Das ist ein kleiner Lichtblick am dunklen Corona-Himmel. Die Pandemie hat auch vor der betagten Dame nicht haltgemacht. Im November kämpfte sie drei Wochen lang gegen das Virus an.