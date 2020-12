Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 16:48 Uhr

Stromberg

IGS Stromberg öffnet ab Montag teilweise: Stufen 5 bis 9 lernen wieder regulär

Ab Montag läuft der reguläre Schulbetrieb an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Stromberg wieder an. „Die Jahrgänge 5 bis 9 besuchen ab 14. September wieder unsere Schule im Präsenzunterricht“, erklärte die Schule am Freitagnachmittag auf ihrer Internetseite.