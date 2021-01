Boppard

Mit der Übergabe des Förderbescheids des Landes wird der Wettbewerb zur Neugestaltung der Rheinallee in Boppard in Gang gesetzt. Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen hat jetzt einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 161.000 Euro an Bürgermeister Walter Bersch und Ortsvorsteher Niko Neuser übergeben.