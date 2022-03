„Ich habe nur an meine Kinder gedacht“ – Ukrainerin dankt engagierten Hunsrückern für ihre Hilfe

Fast genau zwei Wochen ist es her, dass Nadya und ihre drei Söhne Nasar (3), Rostislav (9) und Danil (11) mit dem ersten Hilfstransport um die Hunsrücker Fabian Wieß und Christian Lautenschläger in Deutschland angekommen sind. Dass eine Gruppe von hilfsbereiten Männern die kleine Familie nach einer langen, strapaziösen Flucht aus Skadowsk, einer Hafenstadt in der Region Cherson, mit in den Hunsrück nehmen würde, um ihr dort eine kostenfreie Unterkunft anzubieten – damit hätte Nadya niemals im Leben gerechnet.