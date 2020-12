Simmern

Zu einer Infoveranstaltung rund um das Thema Hunsrückquerbahn hatte der CDU-Ortsverband Simmern am Freitagabend an den Simmerner Bahnhof geladen. Mit dabei war auch Alexander Neubauer, Niederlassungsleiter der Schweizer WRS Widmer Rail Services AG, die noch in diesem Jahr Güterzüge auf der Trasse zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren rollen lassen will.