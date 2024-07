Plus Hunsrück

Hunsrückquerbahn: DB schreibt Sanierung der Strecke erneut aus

Von Thomas Torkler

Nun also doch. Nachdem im Anschluss an die neu verlegten Gleise erst einmal nichts mehr passierte und die Deutsche Bahn die Ausschreibung für die Folgearbeiten für gescheitert erklärt hat, kamen Zweifel auf, ob der Konzern seiner gerichtlich verordneten Pflicht nachkommt, den Streckenabschnitt zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren zu sanieren. Am Mittwoch, 10. Juli, erfolgte nun die Bekanntmachung über die erneute Ausschreibung.