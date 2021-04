Hunsrückmaler im Großformat: Friedrich Karl Ströher prägt Simmern als Graffiti

In Simmern wird der Hunsrückmaler Friedrich Karl Ströher im Großformat gewürdigt. Künstler Alexander Heyduczek aus Heimbach-Weis arbeitete drei Wochen lang an der Fassadenfläche eines Hauses in der Kreisstadt, das für eine außergewöhnliche Graffitiarbeit zur Verfügung gestellt wurde. Hausbesitzer Franz Josef Klein hat Friedrich Karl Ströher in Kooperation mit dem Ströher-Freundeskreis, der Stadt Simmern und dem Hunsrück-Museum damit ein Freilichtdenkmal gesetzt, das sich wahrlich sehen lassen kann.